Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 241,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 241,00 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 241,40 EUR zu. Bei 241,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.427 Hannover Rück-Aktien.

Bei 243,20 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,91 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 34,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,82 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 224,78 EUR an.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,94 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,84 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 18.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 07.05.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,53 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Börse Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter