Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag fester

15.04.24 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 232,10 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 232,10 EUR. Bei 233,10 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 231,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.199 Hannover Rück-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 256,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,56 Prozent hinzugewinnen. Am 18.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,05 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 29,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,03 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 239,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus. Am 18.03.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Hannover Rück die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,26 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr verdient Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart zu

