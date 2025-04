Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 274,20 EUR. Bei 275,00 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 272,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.325 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 281,60 EUR markierte der Titel am 03.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 2,70 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Abschläge von 23,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,84 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 294,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 13.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,33 Mrd. EUR – ein Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hannover Rück am 13.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.05.2026 dürfte Hannover Rück die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,32 EUR im Jahr 2025 aus.

