Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 273,00 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 273,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 273,60 EUR aus. Bei 272,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.308 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 208,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 23,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 294,50 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 13.03.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,53 EUR je Aktie generiert. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 11.05.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,32 EUR je Hannover Rück-Aktie.

