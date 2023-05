Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 191,75 EUR zu. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 192,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 190,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.766 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,23 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 196,27 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 11.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 4,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 2,19 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.333,43 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.908,99 EUR.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 12.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück