Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 189,45 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 189,40 EUR ein. Bei 190,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 3.198 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 206,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 24.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 194,30 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,55 Prozent auf 8.908,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.333,43 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 12.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 14,74 EUR je Aktie aus.

