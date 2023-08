Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 197,05 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 197,05 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 196,75 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 199,60 EUR. Bisher wurden heute 10.903 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 206,80 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 4,95 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 143,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,80 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,19 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Hannover Rück eingefahren

Hannover Rück, Munich Re, Allianz & Co.: Versicherer-Aktien im DAX stark

Hannover Rück-Aktie schwächelt dennoch: Hannover Rück bekräftigt nach gutem zweiten Jahresviertel den Ausblick