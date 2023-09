Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 214,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 214,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 215,20 EUR an. Mit einem Wert von 213,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.234 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2023 auf bis zu 215,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 143,30 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,16 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,44 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 09.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 11.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

