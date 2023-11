Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 203,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 203,40 EUR nach. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 201,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 204,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.005 Hannover Rück-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2023 auf bis zu 216,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,55 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,78 EUR.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,84 EUR je Aktie erzielt worden.

Am 18.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 15,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

