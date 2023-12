Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag in Rot

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 214,60 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 214,60 EUR ab. Bei 214,20 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 217,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 65.678 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 229,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 7,13 Prozent zulegen. Bei 158,55 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 35,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 222,11 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 präsentieren. Am 06.03.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,64 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

