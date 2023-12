Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Hannover Rück-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 215,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 215,80 EUR an der Tafel. Bei 217,50 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 215,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 217,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.321 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (229,90 EUR) erklomm das Papier am 13.12.2023. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 6,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 26,53 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 222,11 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie verdient.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 18.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Minus