Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Dienstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 221,00 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 221,00 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 220,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 222,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.710 Hannover Rück-Aktien.

Am 13.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 229,90 EUR an. 4,03 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 158,55 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 226,75 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 09.11.2023 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,68 EUR je Hannover Rück-Aktie.

