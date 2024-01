Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 222,80 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 222,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 220,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 222,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.118 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 229,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 3,19 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 28,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 226,75 EUR.

Am 09.11.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,94 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie vermeldet.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

