Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 229,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 229,20 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 229,20 EUR. Bei 231,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.928 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2024 bei 233,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 1,88 Prozent Luft nach oben. Bei 158,55 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,82 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,82 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 224,78 EUR angegeben.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,84 EUR je Aktie gewesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,47 EUR je Aktie.

