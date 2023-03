Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Nachmittag zu

Das Papier von Hannover Rück konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 164,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 166,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 101.866 Hannover Rück-Aktien.

Bei 193,20 EUR markierte der Titel am 05.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 14,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 25,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 193,65 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.908,99 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.142,70 EUR ausgewiesen worden waren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 18.03.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 15,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

