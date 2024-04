Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag billiger

Hannover Rück im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 229,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 229,80 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 229,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.988 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Gewinne von 11,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 18.04.2023 Kursverluste bis auf 179,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,03 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 239,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 18.03.2024 vor. Es stand ein EPS von 3,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 21,13 EUR je Hannover Rück-Aktie.

