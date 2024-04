Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Dienstagvormittag ins Minus

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 230,70 EUR ab.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 230,70 EUR abwärts. Bei 229,90 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 229,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.277 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 11,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 179,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 28,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,03 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 239,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 18.03.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 1,84 EUR je Aktie vermeldet.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 14.05.2024 gerechnet. Am 07.05.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2026 21,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

