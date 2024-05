Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Vormittag ins Plus

Hannover Rück im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 226,40 EUR nach oben.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 226,40 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 228,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 226,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.510 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 256,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). 13,34 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,96 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 241,22 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,53 Mrd. EUR – ein Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,35 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

