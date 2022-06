Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag tiefer

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 16.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 142,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 142,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.998 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (181,70 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 21,55 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 134,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 5,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 176,62 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 04.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 2,54 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.333,43 EUR – ein Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 7.803,19 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 10.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,73 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Mai 2022: Experten empfehlen Hannover Rück-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Hannover Rück-Aktie höher: Gewinn durch viele Naturkatastrophen geschmälert

Ausblick: Hannover Rück stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück