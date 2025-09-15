Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück wird am Dienstagmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 245,00 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 245,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 244,80 EUR. Bei 246,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.493 Hannover Rück-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Mit einem Kursverlust von 3,71 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 12,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 295,25 EUR aus.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,92 Mrd. EUR – ein Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,20 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

