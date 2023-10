Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagnachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 206,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 206,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 205,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.393 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 215,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,47 Prozent. Bei 149,90 EUR fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,67 EUR an.

Am 09.08.2023 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,20 EUR je Aktie aus.

