Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Mittag an Boden

16.11.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 204,20 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 204,20 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 204,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 203,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.749 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 02.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 216,60 EUR an. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 5,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,55 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 22,36 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,78 EUR. Am 09.11.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,94 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,84 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2024 erfolgen. Am 06.03.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX XETRA-Handel: LUS-DAX notiert mittags im Plus

