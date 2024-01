Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 222,00 EUR.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 222,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 221,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 221,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.308 Hannover Rück-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2023 auf bis zu 229,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,56 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,58 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 226,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,69 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

