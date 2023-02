Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag mit Abschlägen

Um 12:06 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 180,60 EUR ab. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 179,05 EUR. Bei 180,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 21.136 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,52 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 193,01 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 03.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.908,99 EUR im Vergleich zu 7.155,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,69 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie fester: Hannover Rück kündigt Preiserhöhungen an

Hannover Rück-Aktie verliert kräftig: Hannover Rück enttäuscht mit Ausblick - Gewinnziel 2022 erreicht

Januar 2023: Experten empfehlen Hannover Rück-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück