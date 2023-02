Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie legte um 04:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 181,50 EUR zu. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 181,50 EUR. Bei 180,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 51.709 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 193,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 6,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2022 bei 131,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 38,18 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 193,01 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 03.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,51 Prozent auf 8.908,99 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.155,00 EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Hannover Rück dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2024 präsentieren.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

