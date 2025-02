Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Hannover Rück im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 251,50 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 251,50 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 251,50 EUR. Bei 250,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.840 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 265,60 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 5,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Mit Abgaben von 16,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,73 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 279,71 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 5,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,64 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Am 12.03.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

