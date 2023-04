Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Montagvormittag ab

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 183,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 183,05 EUR. Bei 184,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.545 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2023 bei 193,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 5,20 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2022 Kursverluste bis auf 131,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,44 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 194,34 EUR.

Hannover Rück gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,11 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 8.908,99 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.142,70 EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 14.05.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,81 EUR je Aktie.

