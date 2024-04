Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag freundlich

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 230,90 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 230,90 EUR zu. Bei 233,10 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 230,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 30.959 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 10,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 180,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 239,00 EUR angegeben.

Am 18.03.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie eingenommen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 14.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,13 EUR je Aktie aus.

