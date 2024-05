Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 225,10 EUR.

Um 15:50 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 225,10 EUR ab. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 224,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 83.974 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 13,99 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,96 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 243,67 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent auf 6,53 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 18,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

