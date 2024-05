Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag in Rot

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 226,90 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 226,90 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 226,30 EUR. Bei 226,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.598 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 184,35 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 23,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,96 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 243,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 14.05.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 4,02 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2024 wird am 12.08.2024 erwartet. Am 12.08.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

