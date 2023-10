Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 205,90 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 205,90 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 205,60 EUR. Bei 206,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.726 Hannover Rück-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (215,20 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 4,52 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,90 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 27,20 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 205,67 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 09.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 11.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,20 EUR je Aktie aus.

