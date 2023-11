Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Freitagvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 206,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 206,70 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 206,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 205,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.165 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 216,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 23,29 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 213,78 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,94 EUR gegenüber 1,84 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,10 EUR je Aktie.

