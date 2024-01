Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Donnerstagmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 224,80 EUR nach.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 224,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 222,90 EUR nach. Bei 225,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.411 Stück gehandelt.

Am 13.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 229,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (158,55 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 29,47 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 223,67 EUR.

Am 09.11.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 3,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 EUR in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2023 wird am 18.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

