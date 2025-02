Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 253,70 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 253,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 253,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.209 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 265,60 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 4,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,73 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 279,71 EUR.

Am 11.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 5,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,64 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

