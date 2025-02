Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag auf grünem Terrain

Hannover Rück im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 255,30 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 255,30 EUR. Bei 255,70 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,00 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 2.180 Aktien.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 4,03 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 22,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,73 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 279,71 EUR angegeben.

Am 11.11.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS belief sich auf 5,50 EUR gegenüber 3,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,71 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,63 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

