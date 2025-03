Hannover Rück im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Mittag an

18.03.25 12:06 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 276,90 EUR.

Wer­bung

Das Papier von Hannover Rück konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 276,90 EUR. Bei 277,60 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 274,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 36.929 Stück. Am 13.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 280,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 1,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 24,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 291,86 EUR je Hannover Rück-Aktie aus. Hannover Rück ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hannover Rück am 13.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 11.05.2026. Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,15 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Hannover Rück