Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Nachmittag gestärkt

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 275,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 275,80 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 277,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 274,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 49.124 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.03.2025 auf bis zu 280,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 1,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 24,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,77 EUR belaufen. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 291,86 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,64 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,24 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,71 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.05.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr abgeworfen