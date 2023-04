Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 11:47 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 180,60 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 181,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.364 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 6,52 Prozent niedriger. Am 24.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 37,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 194,34 EUR.

Am 03.11.2022 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,11 EUR je Aktie erzielt worden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.908,99 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.142,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2023 wird am 11.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 14.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 14,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Verband: Inflation belastet Lebensversicherungsgeschäft

Die Expertenmeinungen zur Hannover Rück-Aktie im März 2023

Hannover Rück-Aktie mit Verlusten: Hannover Rück schüttet mehr aus - Türkei-Beben verursache Millionensumme

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück