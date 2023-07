Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 191,80 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 191,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 192,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.818 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 7,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,40 EUR. Dieser Wert wurde am 22.07.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 196,30 EUR an.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 2,19 EUR je Aktie eingenommen.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.08.2024 dürfte Hannover Rück die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 14,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

