Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Bei der Hannover Rück-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 265,40 EUR.

Mit einem Kurs von 265,40 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 268,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 265,20 EUR ab. Bei 267,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 24.432 Stück.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,25 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 21,29 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,21 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 299,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,63 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,62 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,45 Prozent gesteigert.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

