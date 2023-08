Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verliert am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 193,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 193,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 193,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 197,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.623 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 206,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,30 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 26,10 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 199,80 EUR.

Am 09.08.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,19 EUR je Aktie generiert.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 11.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Talanx-Aktie gleichwohl im Minus: Talanx wird für 2023 zuversichtlicher - Berenberg belässt Talanx auf 'Hold'

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Hannover Rück eingefahren

Hannover Rück, Munich Re, Allianz & Co.: Versicherer-Aktien im DAX stark