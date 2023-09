Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 213,20 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 213,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 213,70 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 213,20 EUR. Bei 213,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 994 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 0,94 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,30 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,79 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 202,44 EUR angegeben.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,19 EUR je Aktie erzielt worden.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 11.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,18 EUR je Aktie aus.

