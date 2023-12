Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagnachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 215,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 215,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 215,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 215,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.396 Hannover Rück-Aktien.

Bei 229,90 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 222,11 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Voraussichtlich am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,64 EUR je Hannover Rück-Aktie.

