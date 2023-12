Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagvormittag gefragt

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 214,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 214,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 215,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,00 EUR. Zuletzt wechselten 2.386 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2023 markierte das Papier bei 229,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 7,13 Prozent zulegen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 26,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 222,11 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,94 EUR gegenüber 1,84 EUR im Vorjahresquartal.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2023 wird am 18.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

