Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Montagvormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 229,60 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 229,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 229,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 228,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.635 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2024 bei 233,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,82 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 224,78 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,94 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie vermeldet.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,47 EUR fest.

