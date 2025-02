Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 248,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 248,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 248,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 256,50 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 46.726 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,80 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 16,00 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,73 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 5,50 EUR gegenüber 3,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 7,39 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 19,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Plus

Hannover Rück-Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Hannover Rück-Aktie