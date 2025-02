Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Vormittag ein

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 255,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 255,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 254,70 EUR. Bei 256,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.919 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 265,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 3,87 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 18,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,73 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 279,71 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 11.11.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 12.03.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,63 EUR je Aktie belaufen.

