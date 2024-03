Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück schiebt sich am Dienstagmittag vor

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 252,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Hannover Rück legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 252,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 254,60 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 246,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 90.362 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 254,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 0,87 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 59,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,81 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 230,11 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 18.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 EUR je Aktie generiert.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Hannover Rück dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück schüttet nach Gewinnsprung höhere Dividende aus - Aktie fällt nach Rekordhoch zurück

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Montagnachmittag