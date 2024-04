Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag kaum verändert

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 229,50 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 229,50 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 229,50 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 227,40 EUR ein. Bei 228,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.861 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,81 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 24,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,03 EUR je Hannover Rück-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 239,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 18.03.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Hannover Rück die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,26 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

