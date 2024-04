Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag schwächer

Hannover Rück im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 228,50 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 228,50 EUR. Bei 228,30 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.942 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Gewinne von 12,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 184,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,03 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 239,00 EUR.

Am 18.03.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,84 EUR je Aktie erzielt worden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

